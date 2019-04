Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Griesheim (ots)

Wie der Polizei in Griesheim erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich am frühen Sonntagmorgen (14.04.) im Südring, Ecke Willy-Brandt-Allee, eine Verkehrsunfallflucht bei der ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 3 Uhr befuhr der 33-jährige Radfahrer aus Griesheim den Südring in Richtung Wolfskehlen, als aus der Willy-Brandt-Allee ein dunkles Auto auf diesen einbog. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 33-Jährige ausweichen und stürzte infolgedessen zu Boden. Der Autofahrer fuhr einfach weiter.

Zeugen, diese diesen Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06155/8385-0 bei der Polizeistation Griesheim oder bei der Polizei in Darmstadt 06151/969-0 zu melden.

Berichterstatterin: POK'in Piotter, 2. Polizeirevier

