Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Brauner Mercedes Benz (DA-JU 4243) entwendet

Griesheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag (15.-16.04.) entwendeten Diebe einen Mercedes Benz 220 in Braunmetallic aus der Goethestraße. Auf bislang unbekannte Weise öffneten die Täter das Fahrzeug und flüchteten anschließend mit diesem. An dem Wagen waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen DA-JU 4243 angebracht. Wie hoch der durch den Diebstahl entstandene Schaden ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Wer diese Tat beobachtet hat, Hinweise zu den Tätern geben kann oder wem dieses Auto aufgefallen ist, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06155/8385-0 bei der Polizei in Griesheim zu melden.

