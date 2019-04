Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim: Tierkadaver aufgefunden

Schaafheim (ots)

Auf einem Feldweg in der Nähe der GLS-Straße wurde am Sonntagnachmittag (14.04.) ein ausgeweideter Tierkadaver aufgefunden. Nach derzeitigen Ermittlungen kann nicht genau gesagt werden, um welches Tier es sich handelt. Die Polizei in Dieburg hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorliegt.

In diesem Zusammenhang suchen die Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Dieburg Zeugen, die Hinweise zu dem Tier, zu den Umständen des Auffindens oder zu einem möglichen Eigentümer geben können (06071/9656-0).

