Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Pfungstadt (ots)

Ein Rollerfahrer rammte am Montagabend (15.04.) gegen 20.20 Uhr ein Verkehrsschild in der Brunnenstraße und flüchtete anschließend in Richtung Kirchstraße. Dies teilte eine aufmerksame Zeugin der Polizei in Pfungstadt mit. Durch den Unfall wurde nicht nur das Schild, sondern auch der Roller beschädigt, dessen neongelbe Teile der Verkleidung vor Ort zurückblieben.

Der Rollerfahrer ist schätzungsweise zwischen 55 und 65 Jahre alt und hatte einen grauen Bart. Bekleidet war er mit einer Jeans und einer schwarzen Jacke.

Wer Angaben zu der beschriebenen Person machen kann oder wem Verdächtiges in diesem Zusammenhang aufgefallen ist, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06157-9509-0 bei der Polizeistation Pfungstadt zu melden.

