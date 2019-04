Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Zivilfahnder stellten Rauschgift und mutmaßlich gestohlene Räder sicher

Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ober-Ramstadt (ots)

Zivilfahnder der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg haben bereits am 10. April zwei mutmaßlich gestohlene Mountainbikes sowie Rauschgift bei einem 34 Jahre alten Tatverdächtigen sichergestellt. Im Rahmen des Einsatzes gegen 4.15 Uhr am frühen Morgen stießen die Beamten im Anwesen des Mannes im Stadtzentraum auf rund 30 Gramm Marihuana, Kleinstmengen Kokain sowie eine Feinwaage. Zudem kamen auch zwei Fahrräder in amtliche Verwahrung. Die Polizisten gehen aufgrund erster Erkenntnisse davon aus, dass die Räder aus Straftaten stammen. Der 34-Jährige muss sich jetzt in den eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Mit der Veröffentlichung der Aufnahmen der Mountainbikes hoffen die Ermittler, Hinweise auf die rechtmäßigen Besitzer zu erlangen. Zeugen, denen die Velos bekannt sind oder die Hinweise zur Herkunft haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06154/6330-0 bei der Polizei in Ober-Ramstadt zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell