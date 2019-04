Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht Fahrzeughalter

Darmstadt (ots)

Am Montag (15.04.) teilte ein 26-jährige Mann der Polizei in Darmstadt mit, dass er möglicherweise ein größeres Auto in der Hermannstraße, Ecke Eichbergstraße, beschädigt haben könnte. Der 26-Jährige glaubt gegen 17 Uhr mit seinem Auto den linken Außenspiegel eines dort geparkten, vermutlich dunkelblauen, größeren Familienwagens im Vorbeifahren beschädigt zu haben.

Für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamten des ersten Polizeireviers in Darmstadt den Halter des mutmaßlichen Unfallfahrzeugs sowie Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

