Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Bischofsheim: Zeugen nach Unfallflucht vor Sparkasse gesucht

Bischofsheim (ots)

Bereits am Samstag, dem 13.04.19 wurde in der Zeit von 17:00 Uhr - 17:10 Uhr ein vor der Sparkasse Bischofsheim in der Darmstädter Straße geparkter Mercedes im Bereich des vorderen Stoßfängers durch einen anderen PKW, vermutlich beim ausparken, beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden an dem geparkten Mercedes in Höhe von ca. 1000EUR.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen PKW geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Bischofsheim

Sachbearbeiter: POK'in Wnuk / Bericht: POK Ploch

Telefon: 06144/9666-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell