Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Lorsch (ots)

Nach einem Fahrraddiebstahl sucht die Polizei nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. In der Nacht vom 5. April auf den 6. April sind bislang noch unbekannte Täter in eine Tiefgarage in der Lindenstraße eingedrungen und haben daraus ein schwarzes Damenrad der Marke Ortler im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Auffällig an dem Velo war die hellbraune Satteltasche sowie eine hellbraune Blume am Lenker. Der Diebstahl wurde gegen 8 Uhr am Morgen bemerkt, der Tatzeitraum reicht bis 17 Uhr am Vorabend zurück. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

