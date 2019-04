Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern/ Ober-Ramstadt/ Pfungstadt: Einbrecher unterwegs

Zeugen gesucht

Groß-Zimmern/ Ober-Ramstadt/ Pfungstadt (ots)

Aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg wurden über das vergangene Wochenende (12.-15.04.) drei Einbrüche angezeigt.

In Groß-Zimmern gelangten Einbrecher am Freitagabend (12.04.) in der Zeit zwischen 19 Uhr und kurz nach 23 Uhr über die Terrassentür in ein Haus in der Heimstättenstraße. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten erlangten die Täter Bargeld von mehreren Hundert Euro.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am frühen Samstagmorgen (13.04.) in Pfungstadt. In der Mainstraße versuchten Kriminelle, ein Tor zu einem Lagerraum aufzubrechen. Bei diesem Versuch verursachten die Täter nicht nur einen Sachschaden von rund 2000 Euro.

In der Zeit zwischen Freitagmorgen (12.04.) und Montagmorgen (15.04.) kam es zu einem versuchten Einbruch in Ober-Ramstadt. Die Täter versuchten die Stahltür zum Heiz- und Waschraum eines Mehrfamilienhauses in der Darmstädter Straße aufzuhebeln. Die Tür hielt den Bemühungen der Kriminellen stand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

In allen drei Fällen konnten die Täter unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt prüft derzeit, ob es zwischen den Taten einen Zusammenhang gibt. Für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamten Zeugen, die diese Taten beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können (06151/969-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell