POL-DA: Darmstadt: Angeschlossenes Pedelec aus Tiefgarage gestohlen

Darmstadt (ots)

Ein am Fahrradständer angeschlossenes graues Pedelec der Marke Flyer, Modell T8 Deluxe, wurde zwischen Freitagabend (12.4.), 18 Uhr und Samstagmorgen (13.4.), 9.15 Uhr, aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Busenberg" gestohlen. Die Velo-Besitzerin stellte am Samstagmorgen lediglich Fragmente ihres Faltschlosses fest, welches mit einem Schneidwerkzeug geöffnet wurde. Das 760 Euro teure Rad war weg.

Die Ermittler (EDC) beim 1. Polizeirevier haben die Ermittlungen übernommen und nehmen unter der 06151 / 969-3610 Zeugenhinweise entgegen.

