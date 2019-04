Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Feuer in zwei Altkleidercontainern

Reinheim (ots)

Nach einem Feuer in zwei Altkleidercontainern am Freitagabend (12.04.) sucht die Polizei Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 22.45 Uhr verständigten Zeugen Polizei und Rettungsdienst und meldeten die Flammen in den Containern. Nach ersten Erkenntnissen brannte es in zwei von drei an der Kreisstraße 119 am Ortsausgang Überau aufgestellten Altkleidercontainern. Das Feuer konnte durch die sofort herbeigeeilte Wehr gelöscht werden. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ober-Ramstadt zu melden (06154/6330-0).

