Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Rauschgift bei Personenkontrolle sichergestellt

Darmstadt (ots)

Beamte des 1. Polizeireviers haben am Samstagabend (13.04.) einen 21-Jährigen vorläufig festgenommen und Rauschgift sichergestellt. Gegen 22.20 Uhr kontrollierten die Polizisten den Darmstädter am Ludwigsplatz. Bei der Überprüfung und anschließenden Durchsuchung stießen sie auf 17 abgepackte Tütchen mit insgesamt 15,5 Gramm Haschisch. Neben den Betäubungsmitteln beschlagnahmten die Ordnungshüter auch 195 Euro mutmaßliches Drogengeld. Der 21 Jahre alte Mann muss sich jetzt in einem Verfahren strafrechtlich verantworten.

