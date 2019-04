Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Einbruch auf dem Schrottplatz

Heppenheim (ots)

Offensichtlich haben Einbrecher am Wochenende (13. - 15.4.) auf einem Schrottplatz kein Interesse an dem "Abfall" gefunden. Stattdessen stiegen die Kriminellen über eine aufgebrochene Tür ins Gebäude ein und haben im Anschluss aus den Büros die verschlossenen Schubladen gewaltsam geöffnet. Mit zwei Geldbörsen, die wenig Bargeld als Inhalt hatten, verschwanden die Täter wieder.

Wer verdächtige Beobachtungen am Wochenende in der Kalterer Straße oder in der Umgebung gemacht hat, meldet sich bitte bei den Ermittlern (DEG) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell