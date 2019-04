Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Grauer Audi A 4 Avant (AZ-C 1205) gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Bensheim (ots)

Für Reparaturen und die anstehende Inspektion, wurde am Sonntagabend (14.4.) 18.30 Uhr ein grauer Audi A 4 Avant auf dem Gelände eines Autohauses in der Robert-Bosch-Straße abgestellt. Am Montagmorgen (15.4.) fiel der Diebstahl des 26.000 Euro teuren Fahrzeugs auf und es wurde Anzeige bei der Polizei erstattet. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte der Wagen mit Originalschlüssel gefahren werden. Die Schlüssel waren in einem Briefkasten des Autohauses deponiert.

Wer Hinweise zu dem Audi, der zuletzt die Kennzeichen AZ-C 1205 führte, geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

