Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Einbrecher sprengen Tresor

Kelsterbach (ots)

Ein Reisebüro in der Mörfelder Straße geriet über das vergangene Wochenende (12.04.-15.04.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter brachen eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt in das Geschäft. Anschließend bugsierten sie einen zirka 800 Kilogramm schweren Tresor durch das Treppenhaus in die Tiefgarage des Gebäudes und sprengten den Safe auf. Ihnen fielen mehrere tausend Euro Bargeld in die Hände.

Durch ihr rabiates Vorgehen richteten die Täter zudem einen Schaden von rund 15.000 Euro an.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell