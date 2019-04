Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Rohrheim: Goldfarbener Mercedes Kombi mit H-Kennzeichen gestohlen (HP-JK 382H)

Groß-Rohrheim (ots)

Ein Mercedes 230 TE, Modell 123 T, wurde am Sonntagvormittag (14.4.) vom Hof eines Anwesens in der Wilhelmstraße gestohlen. Das goldfarbene Auto aus dem Jahr 1982 hat die Oldtimer-Zulassung HP-JK 382H. Der Motor des etwa 15.000 Euro teuren Autos wurde gegen 10.40 Uhr im Hof gestartet. Die Besitzer wurden aufgrund des Motorgeräuschs aufmerksam und konnten nur noch erkennen, wie ein dunkel gekleideter Mann von kräftiger Statur das Auto vom Grundstück chauffierte und in Richtung Biblis fuhr.

Die Suche nach dem Oldtimer verlief bislang ergebnislos. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim sucht dringend Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder wissen, wo der Mercedes abgestellt ist.

Der Kombi hat zwei markante schwarze Schriftzüge "Matilde" auf dem Kofferraumdeckel links und auf dem rechten Frontscheinwerfer.

Alle Hinweise zu dem Autodiebstahl nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06252 / 7060 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell