POL-DA: Zwingenberg: ++Erstmeldung++ Wohnhausbrand

Aktuell brennt ein Wohnhaus in der Straße "Lange Hart" in Zwingenberg. Die Flammen drohen auf Nachbargebäude überzugreifen, ob sich noch Personen in dem Gebäude befinden, ist aktuell nicht bekannt. Über die Zentrale Leitstelle Bergstraße wurden verschiedene Feuerwehren alarmiert, von dem Polizeipräsidium Südhessen sind sechs Streifen im Einsatz. Aufgrund der Löscharbeiten kommt es zu Behinderungen auf der B 3. Es wird nachberichtet.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

