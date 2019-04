Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Scheunenbrand

Groß- Bieberau (ots)

Am Sonntag (14.04.), 16:15 Uhr, ist in einem Hinterhof der Jahnstraße in Groß-Bieberau eine Scheune in Brand geraten und ausgebrannt. Durch den Brand schlugen Flammen auf weitere landwirtschaftliche Gebäudeteile über, Wohnhäuser sind nicht betroffen. Angaben zu der möglichen Brandursache können aktuell noch nicht gemacht werden, die Brandursachenermittlung wird die Kriminalpolizei übernehmen. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausende Euro. Die B38 musste aufgrund der Löscharbeiten zeitweise voll gesperrt.

Mitteiler: Henrich, POK (Pst. Ober- Ramstadt)

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

