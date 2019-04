Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Unfall mit verletzter Person

Dieburg (ots)

Am Sonntag (14.04.) um 07:20 Uhr verlor eine 20-jährige Autofahrerin aus Urberach in der Abfahrt von der B 26 auf die B 45, aus Darmstadt kommend in Richtung Hanau, aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Hierbei touchierte sie mit ihrem MINI die rechte Leitplanke, geriet ins Schleudern und prallte danach in die Mittelleitplanke. Im Anschluss daran kam sie mittig auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Unfallstelle musste daraufhin mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Dieburg für die Dauer von einer Stunde voll gesperrt und gereinigt werden. Die Frau wurde leicht verletzt und mittels eines Krankenwagens in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Auto und den Leitplanken beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Berichterstatterin: POK'in Becker, Polizeistation Dieburg

Matthias Brosch, PHK und PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungsdienst (PvD)

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

oder

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell