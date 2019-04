Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 13.04.19, zwischen 14.15 Uhr und 14:45 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Mainzer Str. in Groß-Gerau ein geparkter PKW beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher stieß vermutlich beim Ausparken gegen den geparkten PKW, Farbe weiß, mit der seitlichen Firmenaufschrift "Aqua-Nautik". An diesem entstand ein Schaden von ca. 300 Euro.

Hinweise unter Tel. 06152-1750 an die Polizeistation in Groß-Gerau.

