Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Kelsterbach: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Kelsterbach (ots)

Auf dem öffentlichen Parkplatz einer Firma in der Straße Am Aspenhaag in Kelsterbach wurde am Freitag, 12.04.2019 zwischen 14:15 Uhr - 16:00 Uhr ein silberfarbener Maserati im hinteren Bereich erheblich beschädigt. Der Schaden beträgt mindestens 6000 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeistation Kelsterbach nimmt sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher unter der Telefonnummer 06107-71980 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Kelsterbach

Dienstgruppenleiter



Keskin, PHK



Telefon: 06107-71980

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell