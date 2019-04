Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots)

Am 12.04.19, gegen 14:45 Uhr, war eine 12-jährige Groß-Gerauerin zu Fuß in der Unterführung von der Jahnstraße in Richtung Wilhelm-Seipp-Str. unterwegs. Ihr Fahrrad führte sie mit sich. Als ein entgegenkommender Fahrradfahrer sie passieren wollte, kam es zu einer Berührung, wobei beide zu Fall kamen und die 12-jährige sich leicht verletzte. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Radfahrer.

Hinweise unter Tel. 06152-1750 an die Polizeistation Groß-Gerau.

