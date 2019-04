Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Nach Aufbruch von Gartenhütten/Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Aufgrund zurückliegender Einbrüche in Kleingartenanlagen, intensivierten die Beamten der Polizeistation Bischofsheim in jüngster Zeit die Überwachung im Bereich von Schrebergartensiedlungen.

In der Nacht zum Freitag (12.04.) waren diese Bemühungen nun von Erfolg gekrönt. Eine Fußstreife erblickte gegen 1.40 Uhr zwei Unbekannte auf einem Gartengrundstück "Am Kupferwerk". Das Duo gab daraufhin sofort Fersengeld. Dennoch gelang es den Ordnungshütern einen der Männer, einen 36-Jährigen, festzunehmen. In Taschen und Rucksäcken der Männer, die offenbar mit Fahrrädern zum Tatort gelangten, wurde Aufbruchswerkzeug sowie Diebesgut gefunden.

Anschließend stellte die Polizisten in der Kleingartenanlage einen aufgebrochenen Werkzeugschuppen und eine aufgehebelte Gartenhütte sowie dort abgelegtes Stehlgut, diverse Werkzeuge, fest.

Die Fahndung nach dem zweiten Tatverdächtigen dauert derweil an.

Den 36-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls. Die Polizei prüft nun, ob das Duo für weitere, gleichgelagerte Taten in der Vergangenheit in Betracht kommt.

