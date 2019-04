Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Diebe am Sportplatz/Wer etwas bemerkt?

Biebesheim (ots)

Aus der Umkleidekabine des Sportplatzes in der Heidelberger Straße, entwendeten Unbekannte am Donnerstagabend (11.04.), in der Zeit vor 21.30 Uhr, aus einer dort aufbewahrten Jacke zunächst das Bargeld sowie aus einer anderen Jacke die Autoschlüssel für ein am Sportplatz abgestelltes Auto. Mit dem Schlüssel entriegelten die Täter anschließend das Fahrzeug und ließen aus dem Innenraum Bargeld und persönliche Dokumente mitgehen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0 zu melden.

