Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Nieder-Liebersbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Nieder-Liebersbach (ots)

Am Freitag den 12.04.2019 in der Zeit von 09:30 - 10:30 Uhr ereignete sich in der Straße, Am Heiligenberg in 69488 Birkenaus OT Nieder-Liebersbach eine Verkehrsunfallflucht. Ein Lkw beschädigte vermutlich beim Rückwärtsfahren die Eingangstüre eines Grundstücks nebst Einfriedung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.800 EUR. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 7060 zu melden.

