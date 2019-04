Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen -Langstadt: Korrekturmeldung: Unbekannte Tierquäler töten vier Ziegen

Polizei sucht Zeugen und Besitzer der Tiere

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Babenhausen (ots)

Ein Jagdpächter hat am Mittwoch (10.4.) vier tote Ziegen, nahe eines Feldweges in der Verlängerung der Straße "Außerhalb Langstadt", entdeckt und im Anschluss die Polizei informiert. Nach ersten Erkenntnissen waren den Tieren massive Schnittverletzungen zugefügt worden. Wer der Besitzer der Ziegen ist und ob es sich bei dem Fundort auch um den Tatort handelt ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Da diese Stelle, abseits des Weges, bis zum Dienstagmittag (9.4.) noch von Spaziergängern ohne derartige Feststellungen passiert wurde, gehen die Ermittler davon aus, dass die Tiere zwischen Dienstagmittag, 12 Uhr und Mittwochmittag, 12.30 Uhr, dort abgelegt oder getötet wurden.

Die Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Dieburg suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Ort des Geschehens geben können. Auch der Eigentümer der Tiere wird gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

