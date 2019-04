Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Blauer BMW am Fahrbahnrand angefahren

Wer kann Hinweise geben?

Lampertheim (ots)

4000 Euro Schaden blieb am Mittwoch (10.4.) in der Oberlacher Straße, Bereich Wormser Straße, an einem geparkten blauen BMW zurück, nachdem das Auto von einem fremden Fahrzeug angefahren wurde. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der jetzt gesuchte Fahrer seinen Weg fort. Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim ermitteln wegen Verkehrsunfallflucht und suchen Zeugen, die an dem Unfalltag zwischen 13 Uhr und 16.45 Uhr den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem geflüchteten Fahrzeug geben können.

Hinweise werden unter der Rufnummer 06206 / 94400 entgegengenommen.

