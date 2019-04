Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Falscher Arzt festgenommen

35-Jähriger fälscht Unterlagen für die Zulassung

Mehrere Wochen in Praxis und Klinik tätig

Heppenheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Ein 35 Jahre alter Mann muss sich wegen des Verdachts des Betruges, der Urkundenfälschung sowie dem Missbrauch von Titeln nach seiner Festnahme am Montag (08.04.) strafrechtlich verantworten. Der Heppenheimer hatte sich als Arzt ausgegeben. Nach derzeitigen Erkenntnissen legte der Tatverdächtige gefälschte Unterlagen zu seiner angeblichen Qualifikation bei der Kassenärztlichen Vereinigung vor, um eine Zulassung zu erhalten. Anschließend war er im Oktober 2018 mehrere Wochen in einer Praxis im Kreis Bergstraße sowie im März 2019 in einer Klinik im Raum Schwarzwald als Arzt tätig. Erst durch Einholung eines polizeilichen Führungszeugnisses fiel der Betrug letztendlich auf. Das Kommissariat 23 leitete daraufhin ein Verfahren gegen den 35-Jährigen ein, über die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Haftbefehl und Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht erwirkt. Am Montag durchsuchten Polizeikräfte unter anderem Anwesen in Heppenheim, im Wetteraukreis sowie im Landkreis Karlsruhe. Hierbei stellten die Ermittler umfangreiches Beweismittel sicher. Der Tatverdächtige konnte schließlich an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Im Rahmen seiner Vernehmung räumte er die gegen ihn erhobenen Tatvorwürfe ein. Am Dienstag (09.04.) folgte die Vorführung beim Amtsgericht Darmstadt. Der Richter setzte den Haftbefehl unter der Auflage einer elektronischen Fußfessel außer Kraft.

