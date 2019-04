Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Polizei sagt Danke

"Wach"same Anwohner trugen zur Festnahme von Friedhofsdieben bei

Griesheim (ots)

Freitag (05.04.2019), 03.45 Uhr - aufmerksame Anwohner hören Geräusche vom nahegelegenen Friedhof. Da man aus der Presse wusste, dass bereits einige Tage zuvor schon einmal Diebstähle auf den Friedhof verübt wurden, verständigten die wachsame Anwohner sofort die Polizei und gaben ihre Beobachtungen direkt weiter. Vier Täter machten sich an den Kupferblechen der Urnengräber zu schaffen, Taschenlampenschein war zu erkennen. All dies wurde 1:1 der Polizei am Telefon mitgeteilt, die daraufhin sofort mehrere Streifen nach Griesheim entsandte. Nach wenigen Minuten waren die ersten Streifen vor Ort und umstellten den Friedhof. Durch die genaue Beschreibung der Anwohner, konnten die Täter, auch zur Hilfenahme des Polizeihubschraubers mit Wärmebildkamera gefunden und drei von ihnen noch vor Ort festgenommen werden (wir haben berichtet).

Ohne die Mithilfe und dem schnellen Agieren der Mitteiler, hätte diese Festnahme so schnell nicht erfolgen können. Auch das Einsatzmittel Polizeihubschrauber spielte hier eine bedeutende Rolle, um den Tätern habhaft zu werden.

Dieses Verhalten der Anwohner zeigte hier wieder deutlich, dass die Mithilfe der Bürger eine sehr große Bedeutung zur Aufklärung von Straftaten haben kann. Nur das gemeinsame Handeln führte hier zum Erfolg. Auch zeigte diese Festnahme ganz deutlich, dass die Stadt Griesheim in den Nachtstunden durch das 2. Polizeirevier Darmstadt in guten Händen ist. Alle gefassten Täter wurden dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehle erließ.

Die vorbildliche Handeln veranlasste die Leitungen der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg, des 2. Polizeireviers und der Polizeistation Griesheim dazu, den Anwohnern "DANKE" zu sagen. Diese Wertschätzung erfolgte in Form einer Einladung zur Polizeistation Griesheim, der auch der Bürgermeister der Stadt Griesheim folgte.

Bei Kaffee und Kuchen wurde dann in kleiner Runde den Mitteilern mehrfach Dank ausgesprochen und auch erläutert, wie wichtig die Unterstützung der Bürger für die Arbeit der Polizei und der Stadtverwaltung ist. Dies auch im Hinblick auf das Projekt KOMPASS, das jeder für die Sicherheit "seiner Stadt" mitverantwortlich ist. Die Stadt Griesheim ist einer der hessischen KOMPASS-Städte und bereitet sich gerade gemeinsam mit der Polizei auf die erste Sicherheitskonferenz vor. Eine Kurzbefragung zum Sicherheitsgefühl der Griesheimer Bürger wird bereits am 28.04.2019 (Frühlingssonntag) an den Ständen der Stadt Griesheim und bei der Polizei, wo auch zeitgleich eine Fahrradcodierung stattfinden wird, in der Zeit von 12.00 - 18.00 Uhr, durchgeführt.

Text: Kriminalhauptkommissar René Lamby, Polizeistation Griesheim

