Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Baustellencontainer scheitert/Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Ein Bürocontainer auf einem Baustellengelände am Steubenplatz geriet in der Zeit zwischen Dienstagabend (09.04.) und Donnerstagmorgen (11.04.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter beschädigten zunächst zwei geschlossene Rollläden, um in den Container einzudringen, ließen anschließend aber von einer weiteren Tatbegehung ab. Es entstand ein Schaden von zirka 300 Euro.

Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe City unter der Telefonnummer 06151/969-0.

