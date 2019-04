Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Festnahme nach Naziparolen am Bahnhof

Darmstadt (ots)

Nach dem Rufen verfassungsfeindlicher Parolen und dem Zeigen des Hitlergrußes, endete der Donnerstag (11.4.) für einen 46 Jahre alten Mann zunächst im Polizeigewahrsam. In der Nacht, kurz vor 24 Uhr, hatten Zeugen die Polizei verständigt, nachdem der 46-Jährige ,offenbar infolge erheblichen Alkoholkonsums, im Bahnhofsbereich lautstark durch sein Verhalten die Aufmerksamkeit von Bahnreisenden auf sich zog. Die hinzugeeilten Beamten des 2.Polizereviers nahmen den Beschuldigten sofort fest und brachten ihn zur Wache. Dort wurde er am frühen Donnerstagmorgen, nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. In gleich mehreren Strafverfahren, wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und des Verdachts der Volksverhetzung, wird er sich nun zukünftig verantworten müssen. In diesem Zusammenhang hatte der Staatsschutz die weiteren Ermittlungen übernommen und die Verfahren eingeleitet.

