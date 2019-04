Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Zeugenaufruf der Polizei

Ober-Ramstadt (ots)

Am Dienstag (09.04.) kam es in der Ober-Ramstädter Innenstadt gegen 10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. In Höhe des Rathauses in der Darmstädter Straße, touchierte ein dunkles Auto mit Groß-Gerauer Nummernschild, einen am Straßenrand haltenden weißen Mercedes Sprinter. Dabei wurde der linke Seitenspiegel des Sprinters beschädigt. Der Vorfall soll von einer älteren Dame und einem älteren Herrn beobachtet worden sein. Diese, sowie weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeistation in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154 / 6330-0 zu melden.

