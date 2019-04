Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruch gesucht

Groß-Zimmern (ots)

Einbrecher versuchten am frühen Mittwochmorgen (10.04.) in eine Erdgeschosswohnung in der Weinbergstraße einzudringen. Die bislang unbekannten Täter hebelten nicht nur an einem Fenster, sondern auch an der Terrassentür. In beiden Fällen hatten sie keinen Erfolg und ergriffen die Flucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fiel der durch die Hebelversuche verursachte Sachschaden eher gering aus.

Unter der Rufnummer 06151/969-0 können sich Zeugen bei der Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt melden, wenn sie die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können.

