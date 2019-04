Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Streit zwischen zwei Männern eskaliert

Darmstadt (ots)

Zwei Männer gerieten am Dienstagabend (09.04.) vor einem Café in der Bleichstraße in Streit. Im Laufe des Streits zog ein 39-Jähriger Mann eine Schreckschusswaffe und gab Schüsse auf seinen 35-Jährigen Widersacher ab. Dabei trug der 35-Jährige eine Platzwunde am Kopf davon, verweigerte jedoch eine ärztliche Behandlung. Den 39-Jährige nahmen die Einsatzkräfte der Polizei noch an Ort und Stelle fest. Nachdem dieser in einem nahegelegenen Krankenhaus vorsorglich behandelt wurde, verbrachte er nach der ärztlichen Versorgung und einer Blutentnahme die Nacht im Polizeigewahrsam. Beide polizeibekannten Kontrahenten waren alkoholisiert. Die Ursache des Streits ist derzeit noch unklar.

Gegen den 39-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell