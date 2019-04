Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schwarzes E-Bike der Marke "Bergamont" gestohlen

Darmstadt (ots)

Ein circa 2000 Euro teures schwarzes E-Bike der Marke "Bergamont" entwendeten Diebe in der Straße "Am Judenteich". In der Zeit zwischen Montagabend (08.04.) und Dienstagnachmittag (09.04.) öffneten die Täter auf bislang unbekannte Weise das Fahrradschloss des in der Innenstadt abgestellten E-Bikes. Zusammen mit ihrer Beute ergriffen die Unbekannten die Flucht.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe City haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen. Wer diese Tat beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib des E-Bikes geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Polizei zu melden.

