Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Spülmaschine gerät in Brand

Nauheim (ots)

In der Küche einer Wohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Konrad-Adenauer-Allee, geriet am Mittwoch (10.04.) gegen 9.10 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache eine Spülmaschine in Brand.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Nauheim und Groß-Gerau hatten die Flammen anschließend rasch unter Kontrolle. Zwei 18 und 56 Jahre alte Bewohner wurden vorsorglich, wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung, ins Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden in der Wohnung wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen dauern an.

