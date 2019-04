Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mit über 1,2 Promille in eine Polizeikontrolle

Darmstadt (ots)

Insgesamt 17 Temposünder kontrollierten die Beamten des 3. Polizeireviers am Dienstagabend (09.04.) nach einer Geschwindigkeitsmessung auf der Gräfenhäuser Straße in Fahrtrichtung Darmstadt. In diesem Bereich liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 70 Km/h. Der Spitzenreiter der Geschwindigkeitsmessung war mit 46 Km/h zu schnell unterwegs. Ein weiterer Fahrer geriet mit 24 Km/h in den Fokus der Beamten, doch bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 40-jährige Fahrzeugführer auch alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest wies über 1,2 Promille aus. Die Fahrt endete für den Mann an Ort und Stelle. Für die anschließende Blutentnahme musste er die Beamten mit zum Polizeirevier begleiten. Dort wurden zudem sein Führerschein und seine Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Den 40-Jährigen erwartet neben einem Bußgeldverfahren wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung zudem noch ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

