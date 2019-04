Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Auseinandersetzung in Asylunterkunft/23-Jähriger durch Messerstich verletzt

Kelsterbach (ots)

Drei Männer aus Afghanistan, im Alter zwischen 21 und 23 Jahren, gerieten am Dienstagmorgen (06.04.), gegen 6.00 Uhr, in einer Asylunterkunft in der Waldstraße aus bislang unbekannten Gründen in Streit.

Im Laufe der Auseinandersetzung stach ein 21-Jähriger nach derzeitigem Ermittlungsstand auf seinen 23 Jahre alten Kontrahenten ein und verletzte ihn hierbei nicht unerheblich im Bereich des Bauches. Ein weiterer an der Tat Beteiligter 23-Jähriger schlug zudem auf den Angegriffenen ein. Lebensgefahr bestand nicht. Der 23-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern derweil an. Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

