Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Unter Drogeneinfluss am Steuer und Ecstasy-Pillen im Auto

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Eine 21 Jahre alte Autofahrerin stoppten Polizeibeamte am Dienstag (09.04.) gegen 14.00 Uhr auf der Bundesstraße 43.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass die Wagenlenkerin offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Sie räumte gegenüber den Polizisten den vorherigen Konsum von Cannabis ein und musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Im Fahrzeug fand die Polizei weiterhin 26 Ecstasy-Pillen und stellte die Drogen sicher. Der Frau droht nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Bei der Überprüfung ihres 26-Jährigen Beifahrers stellte sich zudem heraus, dass er per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft gesucht wurde. Weil der Mann die darin geforderte Geldstrafe nicht entrichten konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Bei ihm fanden die Beamten außerdem einen gefälschten bulgarischen Führerschein. Das Dokument wurde an Ort und Stelle sichergestellt. Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen des Verdachts der Urkundenfälschung gegen den 26-Jährigen.

