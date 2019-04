Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Hauswand mit verfassungsfeindlichem Symbol beschmiert

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Michelstadt (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben eine Hauswand in der Mauerstraße mit einem verfassungsfeindlichen Symbol beschmiert. Gegen 1 Uhr in der Nacht zum Mittwoch (10.04.) hatten Polizeibeamte das Nazi-Zeichen entdeckt. Ersten Erkenntnissen zufolge war Zeugen die Schmiererei an der dortigen Synagoge bereits gegen 23 Uhr aufgefallen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Erbach (K 10) ermittelt in diesem Fall und bittet unter der Rufnummer 06062/953-0 auch um Hinweise von Zeugen. Wer hat verdächtige Personen bemerkt?

