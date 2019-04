Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Sieben leichtverletzte Personen bei Verkehrsunfall auf der BAB 67 Höhe Anschlussstelle Gernsheim

Gernsheim / A 67 (ots)

Am Dienstagabend (09.04.2019) kam es auf der BAB 67, ca. 500 Meter hinter der Anschlussstelle Gernsheim in Fahrtrichtung Süden, zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 22.08 Uhr befuhr ein 39 - jähriger PKW Fahrer aus Mannheim mit seinem Mercedes die BAB 67 in südliche Richtung. Beim Überholen eines auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Sattelzuges kam er aus bisher unerklärlichen Gründen ins Schleudern. Er geriet nach rechts in die dortigen Schutzplanken, von da wurde er abgewiesen und triftete nach links in die Mittelschutzplanken. Anschließend kam er entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der nachfolgende Sattelzug kollidierte trotz Vollbremsung mit dem PKW. In der Folge fuhren fünf weitere PKW in die Unfallstelle. Sieben Verletzte wurden zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 150.000 Euro. Die BAB 67 war in südliche Richtung ab 22.10 Uhr für die Bergungsarbeiten für längere Zeit gesperrt. Eingesetzt waren acht Rettungsfahrzeuge, zwei Notärzte und ein Leiter Notarzt, sowie der Organisatorische Leiter Rettungsdienst und die Feuerwehr.

Berichterstatter: PHK Pfeiffer, Polizeiautobahnstation Südhessen

