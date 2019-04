Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erlenbach am Main

Lützelbach: Illegale Cannabisplantage

27-Jähriger nach Festnahme in Unterbringungshaft

Circa 150 Cannabispflanzen in Wohnung geerntet

Erlenbach am Main / Lützelbach (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Ein 27-Jähriger befindet sich nach seiner Festnahme am Sonntag (07.04.) in Untersuchungshaft. In seiner Wohnung haben Polizeibeamte eine illegale Cannabisplantage entdeckt. Der Mann aus Lützelbach wurde am Sonntag durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Obernburg festgenommen, nachdem er bei einem Widerstand einen Polizisten leicht verletzt hatte. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der Festgenommene eine Cannabisplantage in seiner Wohnung im Ortsteil Breitenbrunn eingerichtet hat. Durch Einsatzkräfte wurde daraufhin das Anwesen durchsucht. Ein entsprechender Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts hatte die Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirkt. Hierbei beschlagnahmten die Polizisten unter anderem rund 150 Cannabispflanzen, 615 Gramm bereits geerntetes Marihuana sowie über 23.000 Euro mutmaßliches Drogengeld. Die Ermittler gehen aufgrund erster Erkenntnisse davon aus, dass das Geld aus dem Handel mit Betäubungsmitteln stammt. Neben den Drogen und dem Geld stellten die Beamten auch eine Haschischpresse, Feinwaagen sowie zahlreiche Versandtaschen sicher, was den Verdacht des Rauschgifthandels erhärtete. Aufgrund der Größe der professionellen Indoor-Plantage mit speziellen Leuchtmitteln, einer Zeitschaltuhr sowie einem Abzug-System unterstützte die Hessische Bereitschaftspolizei die weiteren Durchsuchungen sowie die Sicherstellung der Asservate im Laufe des Montags. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Beschuldigte im Laufe des Dienstags einem Haftrichter vorgeführt. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes erließ dieser zunächst einen Unterbringungshaftbefehl gegen den 27-Jährigen.

