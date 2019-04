Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Spielplatz ohne Schaukel

Dieburg (ots)

Auf keinem Spielplatz darf eine Schaukel fehlen, denn kein Spielgerät verursacht größeres Bauchkribbeln bei Kindern, als eine Schaukel. Nur was passiert, wenn unseren kleinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern dieser Spaß genommen wird? Die Enttäuschung dürfte nicht nur bei den Kleinen sehr groß sein, wenn sie mit großen Augen vor den Eltern stehen.

So geschah es auf einem Spielplatz am Südwestring, als man feststellen musste, dass Diebe die einzige "Nestschaukel" gestohlen haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Beamten der Polizeistation Dieburg davon aus, dass die über 1000 Euro teure Schaukel am vergangen Wochenende (05.-07.04.) entwendet wurde. Was die Täter zu dieser Tat bewegte, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Schaukel geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

