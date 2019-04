Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Vier Fahrräder im Wert von über 8000 Euro gestohlen

Babenhausen (ots)

Insgesamt vier Fahrräder der Marke Cube, darunter auch ein E-Bike, im Gesamtwert von über 8000 Euro entwendeten Diebe in der Nacht zum Montag (07.-08.04.) aus einer Garage in der Straßburger Straße. Um an die wertvolle Beute zu gelangen, öffneten die Kriminellen gewaltsam das Garagentor. Mit dem orangeblauen E-Bike sowie mit dem blaugrünen und den beiden schwarzen Mountainbikes flüchteten die Täter anschließend unerkannt.

Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib der Fahrräder geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 bei der Polizei in Dieburg zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell