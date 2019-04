Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur-Astheim: Drogenfund am Spielplatz

Trebur-Astheim (ots)

Etwa 300 Gramm einer in einem Plastikbeutel verschweißten Substanz, fand ein Anwohner am Montagabend (08.04.) an einem Spielplatz in der Bauschheimer Straße. Er verständigte die Polizei.

Ein Drogenschnelltest des hellbräunlichen Beutelinhalts reagierte anschließend positiv auf Amphetamin. Die Polizei stellte die Droge sicher, erstattete Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und "sucht" nun nach dem "Eigentümer".

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 34) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

