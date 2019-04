Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Nauheim (ots)

Am 08.04.19, zwischen 17:00 und 19:50 Uhr, wurde in der Nauheimer Bleichstraße ein geparkter, graufarbener PKW beschädigt, wobei an diesem ein Schaden von ca. 2500,-EUR entstand. Der Schaden wurde von einem unbekannten Fahrer verursacht, der die Bleichstraße in Richtung Jahnstraße befuhr und sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt entfernte.

Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 06152-1750 mit der Polizeistation Groß-Gerau in Verbindung zu setzen.

