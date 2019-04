Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht in Mörfelden-Walldorf, Zeugen gesucht!

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Montag (08.04.) zwischen 10:50 und 14:40 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen BMW, der in der Kurhessenstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Sachschaden beträgt mindestens 1000EUR. Der bislang unbekannte Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen weißen Pkw handeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Mörfelden-Walldorf in Verbindung zu setzen.

