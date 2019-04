Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach-Höllerbach: Diebstahl gescheitert, Steinstatue beschädigt

Wer kann Hinweise geben?

Brensbach (ots)

Eine "Ganesha"-Steinstatue beabsichtigten bislang unbekannte Täter am frühen Samstagmorgen (06.04.2019), von dem Treppenaufgang eines Hauses in der Breubergstraße zu entwenden. Die 40-Kilogramm schwere Figur fiel dabei herunter und wurde, wie auch der Treppenaufgang, beschädigt. Die Unbekannten nahmen die Statue noch bis zur Einmündung Scharkopfweg mit, ließen sie dann aber an einer Mauer stehen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 700,- Euro. Die Beamten der Polizeistation Höchst haben in diesem Fall die Ermittlungen wegen versuchten Diebstahls aufgenommen und bitten Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06163 / 941-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Andrea Löb

Telefon: 06151/969-2418 o. Mobil: 0173/659 7598

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell