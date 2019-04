Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach-Ebersberg: Auf Diebestour

Zeugen gesucht

Erbach (ots)

Auf Diebestour war ein Kriminelle in der Nacht zum Samstag (06.04.2019) in der Ebersberger Straße. Nach ersten Ermittlungen hatte sich der Täter über eine Kellertür Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft. Bei seiner Suche nach Wertvollem durchwühlte der Eindringling eine Kommode und bediente sich der Schlüssel für das vor dem Haus geparkte Auto. Auch dieses durchsuchte er im Anschluss und nahm ein paar Münzen aus der Mittelkonsole mit. Die Fahrzeugschlüssel konnten noch im Bereich des Hauses wiedergefunden werden.

Bei einem weiteren Einfamilienhaus in unmittelbarer Nachbarschaft versuchte der Täter ebenfalls, in die Wohnräume zu gelangen. Da die vom Täter ausgesuchte Zugangstür den Hebelversuchen standhielt, blieb es bei einem Versuch.

In beiden Fällen hat der Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Erbach die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten gehen von einem Tatzusammenhang aus und suchen Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können oder denen in den frühen Samstagmorgenstunden in der Ebersberger Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind (06062 / 953-0).

