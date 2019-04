Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Bad König (ots)

Ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am vergangenen Donnerstag (04.04.) in der Bahnhofstraße ein geparktes Auto beschädigt. Zwischen 9.15 Uhr und 10.15 Uhr hatte der Fahrer eines braunen VW Golf Plus seinen Wagen zunächst auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße und im Anschluss vor einem Discounter in der Frankfurter Straße abgestellt. Als er seine Einkäufe einräumen wollte, bemerkte er die Beschädigungen an der Stoßstange, die vermutlich beim Zusammenstoß mit einem weißen Fahrzeug entstanden sind. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell